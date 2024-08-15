Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a doğum günü çiçeği
Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 37 yaşına bastı. Doğum günü için paylaşım yapan ünlü oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine yolladığı çiçeği de paylaştı
Giriş: 15.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:35
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü.
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Sinem Kobal, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.