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Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?

2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve uzun bir süre bitkisel hayatta kalan Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi. Aileye yakın kaynaklar ise Işık'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi

Kenan Işık
HABERTURK.COM

Kim 1 milyon İster?' adlı yarışmanın sunucusu, Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014'ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek, kafasına aldığı darbe sebebiyle beyin kanaması geçirmişti.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Işık'ın iyileşme sürecinde olduğu ve gözleriyle de olsa iletişim kurabildiği haberleri gündeme geldi.

Çıkan haberler sevenlerini mutlu ederken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın sözleriyle gündeme gelen haberlerin 2014 yılına ait olduğu öğrenildi. Aileye yakın kaynaklar ise Işık'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Beril Işık'ın şu açıklamaları yaptığı konuşuluyordu:

Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve artık yürüyebildiğiyle ilgili haberler gündeme gelmişti. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin, sanatçının kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık olduğu ortaya çıkmıştı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğru. Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusudur. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995),Yeni Yüzyıl (1995-1998),tekrar Resmî Gazete (1998-2000),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

 

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