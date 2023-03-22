Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Kenan isminin anlamı nedir? Kenan ismi ne demek, ne anlama gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Kenan adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, Kenan isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Kenan ismi ne demek ve ne anlama gelir? Kenan adının anlamı ile ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kenan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KENAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kenan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kenan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kenan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KENAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kenan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Vaat edilmiş ülke.

  2. Cennet.

  3. Dilediği şekilde hareket edebilen.

KENAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kenan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kenan adını koymak caizdir.

KENAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Kenan ismini kullanan 97.452 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Kenan ismini kullanan 20.822 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Kenan ismini kullanan 6.190 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Kenan ismini kullanan 5.187 kişi bulunmaktadır.

KENAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kenan ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ferhat İsminin Anlamı Nedir? Ferhat İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ferhat isminin anlamı
Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Faruk isminin anlamı
Ezel İsminin Anlamı Nedir? Ezel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ezel isminin anlamı
Eslina İsminin Anlamı Nedir? Eslina İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Eslina isminin anlamı
Ertuğrul İsminin Anlamı Nedir? Ertuğrul İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ertuğrul isminin anlamı
Erdem İsminin Anlamı Nedir? Erdem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Erdem isminin anlamı
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
YAŞAM Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Süper Loto sonuçları açıklandı! 21 Mart Salı 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
YAŞAM Süper loto sonuçları açıklandı!
Leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı
YAŞAM Leylek ailesi okulun çatısına yuva yaptı
Lanetliler Hamamı'ndaki suların sıcaklığı 95 dereceyi aşıyor
YAŞAM Sıcaklığı 95 dereceyi aşıyor! Tabiat harikası: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.