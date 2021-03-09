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Kenan Pars ile Metin Serezli anılıyor

İki üstat oyuncu; Kenan Pars, vefatının 13'üncü Metin Serezli ise 8'inci yılında anılıyor. Pars, 10 Mart 2008'de, Serezli ise 10 Mart 2013'te aynı hastalıktan dolayı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Kenan Pars ile Metin Serezli anılıyor
İki üstat anılıyor
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HABERTURK.COM

Bakırköy'de çok ünlü bir Milli Piyango satıcısı vardı.
Nimet Abla'dan sonra Türkiye'nin en ünlü bayisiydi.
Özellikle kötü ve sert karakterleri canlandırdığı yüzlerce filmde rol alan Kenan Pars...

1920'de doğan Kenan Pars'ın gerçek adı Kirkor Cezveciyan'dı.
Ermeni asıllı Kenan Pars, liseden sonra çeşitli işlerde çalıştı.
II. Dünya Savaşı sarasında 34 aylık askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre ticaret yapan Kenan Pars, çocukluk arkadaşı senarist - oyuncu Sırrı Gültekin'in aracılığıyla 1953 yapımı Lütfü Ömer Akad'ın yönettiği 'Öldüren Şehir' adlı filminde rol aldı.
1961'de 'Oğlum' ile yönetmenliğe de başlayan Kenan Pars, aynı yıl 'Duvarların Ötesi' adlı tiyatro oyununu da yönetti.

1970'li yıllara kadar birçok filmde rol alan Kenan Pars, 'Seks Furyası'nın başlamasıyla sinemaya ara vererek açtığı ayakkabıcı dükkanıyla yeniden ticarete başladı. Zaman zaman oyunculuğa dönen Kenan Pars, 2006'da 'Çevre Kısa Film Festivali'nde 'Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Uzun yıllar, Bakırköy İstanbul Caddesi üzerindeki ve günümüzde torunları tarafından işletilen 'Kenan Pars Büfesi'nde bilet bayiliği yapan Kenan Pars, 10 Mart 2008'de akciğer kanseri nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Pars, bir röportajında şunları söylemişti; "Müslüman da ölebilirim. Mezarımdaki tabelada bundan sonra ha Müslüman, ha Hıristiyan yazsın, benim için hiçbir şey fark etmez. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Üsküdar'da doğdum. Ailem, 500 yıllık Türkiyeli, ben 83 yıllık Bakırköylüyüm. Benim için Türk, Ermeni, Arnavut yok. Benim için Türkiye var. Sonuçta bu coğrafyanın çocuğuyum. Niye birbirimize ters bakalım ? Arnavut'u, Laz'ı, Türk'ü, Ermeni'si, Kürt'ü, Çerkez'i karışmışız. Aynı toprağa ayak basıyoruz, aynı bayrağın altındayız, başka seçenek yok, birbirimizi sevmeliyiz."

Kenan Pars'ın kızı, cenaze töreni öncesinde şunları söylemişti; Babam gayrimüslimdi Ancak bir Müslüman gibi yaşadı. Son 2 gününü kelime-i şehadet getirerek ve besmele çekerek geçirdi. O yüzden onu Müslümanların cenaze aracıyla kiliseye getireceğiz."
Kenan Pars, Bakırköy Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Bakırköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Serezli...
1934'te İstanbul'da doğan Metin Serezli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2 yıl okuduktan sonra Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölümü'ne geçti. Öğrenciyken gazete ve dergilerde tiyatro eleştirmenliği yapan Serezli, 1954'te İstanbul Üniversitesi'nin Gençlik Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı.

1955'te Dormen Tiyatrosunda sahnelenen 'Papaz Kaçtı' ile profesyonel oyunculuğa başlayan Metin Serezli, aynı dönemde Fenerbahçe Kulübü genç takımında 3 yıl futbol oynadı.
Metin Serezli, Avni Dilligil'in yönettiği Necati Cumalı'nın 'Boş Beşik' adlı tiyatro oyunuyla Almanya Erlangen Tiyatro Festivali'nde ödül kazandı.
1971'de Çevre Tiyatrosu'nu kuran Metin Serezli,birçok tiyatro oyununda yönetmenlik de yaptı.
2010'da akciğer kanserine yakalanan Metin Serezli, 10 Mart 2013'te 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Serezli'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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