Kenan Sofuoğlu: Zayn henüz 2 yaşında değil - Magazin haberleri

2 yaşındaki oğlu motosiklet sürdü 0:00 / 0:00

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Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından oğlu Zayn Sofuoğlu’nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı.

O görüntülere Sofuoğlu, "Henüz 2 yaşında değil" notunu düştü. Kenan Sofuoğlu'nun bu gönderisine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"18 AYLIKKEN SÜRMEYE BAŞLADI"

Sofuoğlu, geçtiğimiz yıl kasım ayında oğlunun bu anlarını ise, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" notuyla Instagram'dan yayınlamıştı.

Öte yandan Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da nikah masasına oturmuştu.

Çift, 2015 yılında ilk çocukları Hamza'yı, kucaklarına almıştı. Ancak ikilinin oğulları doğduktan dört ay sonra hayatını kaybetmişti.

Kenan Sofuoğlu ve Julia Looman, yaşadığı evlat acısından sonra 2016'da Mahir adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak, yeniden çocuk sevinci yaşamıştı.

İkilinin Zayn adını verdikleri oğulları ise 18 ay önce dünyaya gelmişti.