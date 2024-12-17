Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız, 'Golden Boy Web' ödülünü aldı! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız, 'Golden Boy Web' ödülünü aldı!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya'nın en prestijli gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web' ödülüne kavuştu.

        2

        İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen ödül gecesi Kenan Yıldız'ın yanı sıra yıldız futbolcular geçidine sahne oldu.

        3

        Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği 'Golden Boy' ödülünü Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız taraftar oylarıyla 21 yaş altı en değerli oyuncu seçildi ve 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi olmuştu.

        4

        Torino'da düzenlenen geceye katılan Milli Takım ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ödülünü aldı. Kenan Yıldız, bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus’un hem de Türk futbolunun gururu olma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki yıldız oyuncu, Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanına da sahip olmuştu. Ödül törenini yakından takip eden duayen gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu mutlu günün takip etti.

        5

        "TÜRK FUTBOL SEVERLERİN ETKİLEŞİMİ ÇOK KUVVETLİ"

        Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, törende gazetecilere yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın kendileri için önemli bir değer olduğunu söylerken, kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun çok kuvvetli bir etkileşim yarattığını aktardı.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        Ya birdenbire ay yok olursa?
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başladığı iddiası
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Ünlü borsacı tutuklandı
        Ünlü borsacı tutuklandı