Premier League ekibi Chelsea, Juventus ta forma giyen genç yetenek Kenan Yıldız için 65 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar bu teklifi kabul etmedi.La Gazetta dello Sports un haberine göre, Londra temsilcisinin Kenan Yıldız için Juventus a 65-68 milyon Euro aralığında bir teklifte bulunduğu fakat İtalyan devinin bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. Juventus yönetimindeki Comolli ve Chiellini ikilisi yeni dönemin simge ismi olarak görülen Kenan Yıldız ı göndermek istemediği haberde yer alan detaylar arasında.Öte yandan haberde, Bir dönem Galatasaray da da görev yapmış teknik direktör Igor Tudor un milli futbolcuya olan hayranlığı ve kulüp içindeki dokunulmazlığı dile getirildi.YENİ SÖZLEŞME YOLDA Yaklaşık bir yıl önce Kenan Yıldız ın sözleşmesini 2029 a kadar uzatmıştı. İtalyan basını, Chelsea nin yaptığı bu teklifin ardından 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2030 a kadar uzatmak istendiği dile getirdi. Haberde siyah-beyazlılar, Kenan ın maaşını takımdaki diğer yıldız futbolcularla eşit seviyeye getirmeyi planladığı ve yıllık 4 milyon Euro kazanç içeren yeni bir sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.GEÇEN SEZONKİ KARNESİ A Milli oyuncu 2024-25 sezonunda İtalyan devi ile tüm kulvarlarda 52 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte takımına 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.