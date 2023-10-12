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        Haberler Televizyon Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu? TRT 1 yayın akışı ile Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

        Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu?

        Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder ile Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yayın akışında yer almaması final iddialarını gündeme getirdi. TRT1 yayın akışı ile "Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:38
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        TRT 1'in çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizisi her perşembe izleyiciyle buluşuyordu. Dizinin 12 Ekim Perşembe günü yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu ve yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

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        KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

        12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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        KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ise saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin 17. bölümünün 19 Ekim 2023 Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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        12 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:45 İncir Ağacı

        07:10 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:10 Seksenler

        15:40 Diriliş Ertuğrul

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"

        23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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