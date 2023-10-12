Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu?
Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder ile Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yayın akışında yer almaması final iddialarını gündeme getirdi. TRT1 yayın akışı ile "Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
TRT 1'in çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizisi her perşembe izleyiciyle buluşuyordu. Dizinin 12 Ekim Perşembe günü yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu ve yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ise saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin 17. bölümünün 19 Ekim 2023 Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
12 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 İncir Ağacı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"
23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)