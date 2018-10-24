Uçakta önünde oturan kadının göğsüne dokunduğu iddiasıyla New Mexico eyaletinde hakkında soruşturma başlatılan zanlıya cinsel taciz suçlaması yöneltilmiş, tacize uğrayan yolcunun şikayeti üzerine adam başka bir koltuğa geçirilmiş ve uçak Albuquerque'e indikten sonra gözaltına alınmıştı.

Tacizle suçlanan adam, polise verdiği ifadesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınları ellemenin normal olduğunu söylediğini hatırlatarak kendini savundu.

Albuquerque mahkemesinin yayınladığı tutanaklara göre zanlı polise "ABD Başkanı kadınların özel bölgelerini kavramanın normal olduğunu söylüyor" dedi.

İlk duruşmaya kadar tutuklu kalacak zanlının alabileceği en fazla ceza iki buçuk yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası.

TRUMP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005 yılında, kadınların cinsel organlarını ellediğine yönelik sözleri farkında olmadan kayda alınmış, başkanlık seçiminden önce yayınlanmıştı. Trump'ın bu konuşmada "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin. Onları cinsel organlarından kavrayacaksın" dediği duyuluyordu.

Trump, 2016'daki başkanlık seçimi öncesi ses kaydının ortaya çıkması üzerine özür dilemiş ve söylediklerinin kendisini yansıtmadığını söylemişti.

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