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Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

Charles Manson, kendisini mesih ilan etmesiyle beraber kurduğu tarikatında birçok cinayet işledi. Dönemin Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu kurban listesindeki her kişi, Manson tarikatı tarafından vahşice öldürüldü.

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  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    Birçok takipçiye sahip Charles Manson, 1960'ların sonlarında birkaç ses getiren cinayet gerçekleştiren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Amerikan bir kült lideriydi.

    Kırk yıldan fazla hapis yattıktan sonra 2017'de öldü.Charles Manson; müritleri olan Manson Ailesi tarikatı sayesinde canice bir olaya  öncülük eden Amerikalı bir suçluydu. Hamile aktris Sharon Tate ve diğer Hollywood sakinlerinin vahşice öldürülmeleriyle ün salmış olan Manson, 1971'de ölüm cezasına çarptırıldı ve bu ceza ertesi yıl ömür boyu hapse çevrildi.

    Peki, vahşi cinayetler nasıl başladı? İşte, Manson’ın bir mesih olduğu inancıyla başlayan ve bir dizi işlenen cinayetlerle dolu ilginç olay örgüsü…
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    ANNESİ BİR HAYAT KADINIYDI

    Ohio, Cincinnati'de hem alkolik hem de hayat kadını olan 16 yaşındaki Kathleen Maddox'un oğlu, Charles Milles Maddox olarak doğdu.

    Kathleen daha sonra William Manson ile evlendi ancak evlilik çabucak sona erdi ve Charles 12 yaşındayken bir erkek yatılı okuluna verildi. Annesine geri dönme girişimleri reddedilen Charles, kısa süre sonra sokaklarda yaşamaya ve küçük suçlarla uğraşmaya başladı. 

    Sonraki 20 yıl boyunca Manson, çeşitli suçlardan dolayı reform okullarına ve hapishanelere girip çıktı. 21 Mart 1967'de serbest bırakıldı ve San Francisco'ya taşındı.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MÜRİTLERİ ONUN HZ.İSA'NIN REENKARNASYONU OLDUĞUNA İNANIYORDU

    Söz konusu Manson Ailesi, sihirli mantarlar gibi halüsinojenik ilaçları kullanma tutkusunu paylaşan yaklaşık 100 kişiden oluşan bir gruptu. Manson Ailesi sonunda San Francisco'dan, San Fernando Vadisi'ndeki terk edilmiş bir çiftliğe taşındı. 

    Manson'ın müritlerine küçük ve kolay etkilenebilen kızlar da dahildi. Manson'un,  İsa'nın reenkarnasyonu olduğuna ve ırk savaşı kehanetlerine sorgusuz sualsiz inanmaya başladılar.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON KIYAMETİN HABERCİSİ OLDUĞUNA İNANIYORDU

    Manson, Vahiy Kitabından Armageddon kavramına güçlü bir inanca ve ilgiye sahipti ve ayrıca Scientology'nin öğretilerini ve Nihai Yargı Kilisesi gibi daha belirsiz kült kiliselerini araştırdı.

    *  Dini kaynaklara göre dünyanın sonu geldiği zaman yapılacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşı Armageddon olarak bilinmektedir. Bu kıyamet savaşı dünyayı bütünüyle yok edecek ve ciddi bir kaosa sürükleyecek savaştır.

    Birçok yönden Manson, 1960'larda ortaya çıkmaya başlayan kült-yarı-dini grupların gurularıyla ilişkilendirilen kişilik özelliklerini ve takıntıları yansıtıyordu. Patolojik olarak, gezegenin geleceğiyle ilgili kıyametin habercisi olduğuna inanarak kandırıldı.

     
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    HOLLYWOOD CİNAYETLERİNİN İLK BAĞLANTISI KURULUYOR 

    Manson'ın ünlü cinayet çılgınlığından önce, Beach Boys'tan Dennis Wilson, Otostop çeken “ailenin” iki kadın üyesini arabaya aldıktan sonra Manson ve aileden birkaç üyenin evinde kalmasına izin vermişti.

    Bu bağlantı sayesinde Manson, Doris Day'in oğlu ve o sırada Polanski'nin evinde yaşayan 1960'ların popüler grubu Beach Boys'un arkadaşı/yapımcısı Terry Melcher için seçmelere katılma fırsatı buldu. Melcher, Manson ile sözleşme imzalamakla ilgilenmiyordu.

    Manson'ın Dennis'in kardeşi Brian Wilson'ın ev stüdyosunda bir miktar müzik kaydettiği iddia ediliyor. Beach Boys, Manson tarafından yazılan "Cease to Exist" ("Never Learn Not to Love" olarak yeniden adlandırıldı) başlıklı bir şarkıyı 1969 albümleri 20/20'de tek bir B-tarafı olarak yayınladı.

    Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Charles Tex Watson
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON VE AİLESİNİN 35 CİNAYET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Manson Ailesinin - Manson ve genç, sadık müritleri de dahil olmak üzere - yaklaşık 35 cinayet gerçekleştirdiği düşünülüyor . Davalarının çoğu, kısmen delil yetersizliğinden hiç yargılanmadı. Failler ayrıca 9 Ağustos ve 10 Ağustos 1969'da iki kurbandan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

    * 9 Ağustos 1969’da; Tate, yazar Wojciech Frykowski, onun ortağı kahve çekirdeği varisi Abigail Folger ve ünlü kuaför Jay Sebring öldürüldü 

    * 10 Ağustos 1969’da zengin süpermarket yöneticisi Leno LaBianca ve karısı Rosemary öldürüldü

    Fotoğraf: Leno LaBianca ve eşi Rosemary LaBianca
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    HOLLYWOOD’A KABUL EDİLMEYİNCE CİNAYETLER BAŞLADI

    Ağustos 1969'da Manson, Hollywood'un seçkinleri ve "güzel insanları" arasında katliamını gerçekleştirmek için en sadık Aile takipçilerinden bir grup topladı. Manson'ın kurbanlarından ilki, Polanski'nin Beverly Hills'in hemen kuzeyinde kiraladığı evde öldürüldü. Polanski bir film çekmek için Londra'daydı ve dört kurban cinayet sırasında akşam yemeğinden yeni dönmüştü.

    Fotoğraf: Soldan sağa - Susan Atkins, Patricia Krenwinkel ve Leslie Van Houten
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    Manson, cinayetlerde yer almazken, en itaatkar takipçilerinden dördünü - Charles "Tex" Watson, Susan Atkins , Patricia Krenwinkel ve Linda Kasabian'ı adrese yönlendirdi ve herkesi öldürmeleri için talimat verdi. Aile üyesinin açıklamalarından birine göre Polanski ailesi, Manson'ı reddeden şov dünyasını temsil ettiği için hedef alınmıştı.

    Fotoğraf: Hollywood yıldızlarının öldürüldüğü ev
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    KURBANLAR EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

    Steven Parent, Manson Ailesi'nin ilk kurbanı olduğunda arkadaşı Garretson'ı ziyaret ediyordu. Sabahın erken saatlerinde karanlıkta evden uzaklaşırken, davetsiz misafirler tarafından fark edildi ve vurularak öldürüldü.

    Kasabian, çocuğun vurulmasıyla dehşete düştü ve nöbet tutmak için dışarıda kaldı. Kasabian, olayda aile üyelerini kaçırmak için şoför olarak görev aldı ve daha sonra duruşmanın yıldız tanığı oldu.

    Diğer üç aile üyesi eve girdiğinde, Tate, Frykowski, Folgers ve Sebring'i oturma odasına toplayıp bağladılar. Sebring, Tate'i savunmaya çalışırken vuruldu ve vahşice tekmelendi. Korkunç cinayet sırasında, hem Frykowski hem de Folger evden kaçmayı başardı, ancak yakalanarak ölümüne bıçaklandılar.

    Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Susan Atkins
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    SEKİZ AYLIK HAMİLE HOLLYWOOD YILDIZINI KARNINDAN BIÇAKLADILAR

    Duruşmada Kasabian, Frykowski'nin kanlar içinde evden çıktığını ve bu manzara karşısında dehşete düştüğünü anlattı. Ona "üzgün olduğunu" söyledi, ancak Frykowski'nin ona saldırganı durdurması için yalvarmasına rağmen, kurban defalarca dövüldü. Folger, evden korkunç yaralarla kaçtı, ancak ön bahçede yakalandı ve 28 yerinden bıçaklandı.

    Sekiz aylık hamile Tate, doğmamış çocuğunun hayatı için yalvardı. Atkins tarafından karnından acımasızca bıçaklandı. Kasabian, Atkins'in kendisini bıçaklamadan önce Tate'e söylediği tüyler ürpertici sözleri anlattı: "Bak o…u, sana acımıyorum. Öleceksin ve buna alışsan iyi olur.”

    Atkins daha sonra Tate'in kanını kullanarak ön kapıya "domuz" kelimesini yazdı. Katliama doymayan Manson, diğer katilleri özensiz olmakla eleştiriyordu.

    Fotoğraf: Sharon Tate
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    POLİSLER MANSON VE AİLESİNİ BAŞKA SEBEPLERDEN DOLAYI TUTUKLADI

    İronik olarak, Manson ve Ailesi, Tate-LaBianca cinayetleri şüphesiyle değil , Mojave Çölü'nde saklanırken Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nın bir bölümünü tahrip ettikleri için tutuklandı

    1969'da ilçe şerifi, cinayetlere karıştıklarını fark etmeden onları gözaltına aldı. Ancak, Susan Atkins'in, alakasız bir olay sırasında Gary Hinman'ı öldürmek şüphesiyle gözaltında tutulduğu sırada, dedektiflerin Manson ve müritlerinin cinayetlere karıştığını fark etmelerine yol açan itiraf sayesinde oldu.

    Fotoğraf: Sharon Tate'in cansız bedeni evden çıkarılıyor
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON YENİ BİR DÜNYADA YAŞAYACAĞINA İNANIYORDU

    Duruşma sırasında çeşitli etkenler incelendi. En makul olanı, Manson'ın patolojik egosu, deliliği ve Armageddon'a olan inancının, onu arkasında bir yıkım izi bırakmaya götüren etkiler olduğuydu. Manson kendisinin yeni Mesih olduğuna ve bir "nükleer saldırıdan" sonra kendisinin ve takipçilerinin çölün altındaki gizli bir dünyada saklanarak kurtulacaklarına inanıyordu. 

    Fotoğraf: Charles Manson
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    Onun kehanet vizyonları, ırk savaşının bir Siyah zaferle sonuçlanacağı inancını içeriyordu ve Manson, Aile üyeleriyle birlikte, gezegeni yönetme deneyiminden yoksun olacakları için Siyah topluluğa akıl hocalığı yapmak zorunda kalacaktı.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    Manson ve Ailesi, ırk savaşının lehtarları olacağından, takipçilerine onu başlatmaya yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Savunma tanığı ve katil Van Houten'e göre, LaBiancas'ı öldürmelerinin başlıca nedeni buydu. Manson, öldürülen Rosemary LaBianca'nın cüzdanını, bir Afrika Amerikalının onu bulabileceği bir Los Angeles bölgesine atmak ve bulan kişinin cüzdanı kullanmasıyla, cinayetleri onun üzerine yıkmak niyetiyle almıştı.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON GENÇ KIZLARIN ZAAFINDAN YARARLANIYORDU

    Daha sonra mahkemede, LaBianca cinayetlerine katıldığında henüz 19 yaşında olan Van Houten, Manson’ın onun savunmasızlığından ve annesine olan nefretinden yararlandığını itiraf etti. Buna rağmen Houten, diğer üyeler gibi onu kutsal bir adam olduğuna inandı. 

    Otuz yıl sonra, bir şartlı tahliye kurulu duruşması sırasında Van Houten, o gece yaptıklarından dehşete düştüğünü ve umutsuzca kendini kurtarmak istediğini söyledi. 2006'da ve 2010'da tekrar şartlı tahliye talebi reddedildi.

    Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Leslie Van Houten
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    HOLLYWOOD YILDIZLARI İÇİN BİR ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLAMIŞLARDI

    Susan Atkins, mahkûm arkadaşlarına yaptığı ilk itiraflarda, Tate'in doğmamış bebeğini kesmek istediğini ancak zamanı olmadığını itiraf etti. Ayrıca kurbanlara karşı başka tüyler ürpertici ve ürkütücü eylemlerde bulunulacağını ve diğer ünlü Hollywood yıldızlarının da “öldürülecek ve sakat bırakılacaklar” listesinde olduğunu açıkladı. Bunlar arasında Elizabeth Taylor ve kocası Richard Burton, Frank Sinatra, Steve McQueen ve Tom Jones vardı.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON DAVASINI BIRAKAN AVUKATIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

    Ünlüleri neden öldürmek istedikleri sorulduğunda Atkins, Manson Ailesi'nin dünyayı şok edecek ve insanların dikkatini çekecek cinayetler işlemek istediğini söyledi.

    Duruşma; Haziran 1970'de, avukat Ronald Hughes'un, Manson ve Van Houten'in avukatı olmasıyla başladı. Hughes, jüriyi Van Houten’in aile liderinin fazla tesir altında kaldığına inandırabileceğini fark edince davayı bırakma kararı aldı.

    Bu hareket onun hayatına mal olmuş olabilir: Yılın sonlarında Hughes kampa gitti ve ortadan kayboldu. Çürümüş vücudu birkaç ay sonra ortaya çıktı. Manson'ın Ailesi üyeleri tarafından misilleme cinayete kurbanı gittiği düşünülüyor.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    KADIN HAYRANLARI MAHKEMEDE MANSON’I YALNIZ BIRAKMADI

    Duruşma sırasında Manson, savunması için para toplamak amacıyla Lie adlı bir albüm çıkardı. Medyanın dikkatini çekti ve mahkeme işlemleri sırasında alnına oyulmuş bir X işareti ile ortaya çıktı. Kadın takipçilerinden bazıları eylemi kopyaladı ve kafalarını traş etti. Kadınlar bazen adliye binasının dışında oturuyordu. X, bir gamalı haç haline gelene kadar kademeli olarak değiştirildi.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON VE AİLESİ HİÇ PİŞMAN OLMADI

    Duruşma boyunca, katiller sık sık kıkırdadılar ve Manson'la yüzlerini buruşturdular, suçlarından pişmanlık duymadılar.

    25 Ocak 1971'de Manson, Tate-LaBianca kurbanlarının ölümlerini yönettiği için birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Ölüm cezasına çarptırıldı, ancak Kaliforniya Yüksek Mahkemesi 1972'den önce tüm ölüm cezalarını geçersiz kıldıktan sonra, bu ceza otomatik olarak ömür boyu hapse çevrildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve sonraki kırk yılı parmaklıklar ardında geçirdi.

    Fotoğraf: Soldan sağa -  Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    Kasabian'a yıldız tanık olarak dokunulmazlık verildi. Susan Atkins, ölüm cezasına çarptırıldı, ancak cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. 1969'dan 2009'daki ölümüne kadar hapsedildi.

    Fotoğraf: Charles Manson
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

    MANSON MÜRİTLERİNDEN KRENWINKEL’IN DAVASI 23 EKİM’DE GÖRÜLECEK

    Manson Ailesi içerisinde aktif bir role sahip Patricia Krenwinkel,  Mart 1971'de ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ancak bir yıl sonra California’da ölüm cezasının kalkmasının üzerine cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.
  • Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

     51 yıldır hapiste olan Krenwinkel, şartlı tahliye için mahkemeye başvurdu. Davayı, Vali Gavin Newsome devralacak. Newsome'ın Krenwinkel'i serbest bırakmayacağı düşünülüyor. 

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