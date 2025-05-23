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        Haberler Sağlık Kene uyarısı: Hastalık ölümcül olabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Uzmanlardan kene uyarısı: Hastalık ölümcül olabilir

        Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteren Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:35
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        Kene uyarısı: Hastalık ölümcül olabilir
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        Sıcak havaların gelmesiyle birlikte uzmanlar, kenelerin taşıdığı virüsle bulaşan KKKA hastalığının hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Hastalık genellikle ateş, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkarken, bazı vakalarda iç ve dış kanamalara yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, KKKA'nın Türkiye'de en çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüldüğünü hatırlattı.

        "ATEŞ, BULANTI, KUSMA VE İSHAL GİBİ SEMPTOMLARLA SEYREDEBİLİR"

        Konuya ilişkin açıklama yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, KKKA'nın, kenelerin taşıdığı virüsün insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirtti.

        Dr. Toplu, "Hastalık ateş, bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlarla seyredebilir. Daha ciddi vakalarda kanamalar görülebilir ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Ülkemizde hastalık genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkmakta; en çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görülmektedir. Bulaşma genellikle virüsü taşıyan kenelerin insanlara temasıyla olur" dedi.

        "VÜCUDUNA KENE TUTUNANLAR KENDİLERİNİ İZLEMELİ"

        Tarla, bağ, bahçe, tarım arazisi ve orman gibi kenelerin bulunabileceği yüksek riskli alanlara gidilirken, kişilerin vücutlarını örten kıyafetler giymesi gerektiğini vurgulayan Dr. Toplu, "Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, açık renkli giysiler tercih edilmeli ve yere oturulacaksa açık renkli örtüler serilerek kenelerin fark edilmesi kolaylaştırılmalıdır. Bu alanlardan dönüşte, hem kendilerinin hem de çocuklarının vücutları kene açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle saçlı deri, ense, kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatle incelenmelidir. Kene görüldüğünde, bir bez, eldiven veya poşet yardımıyla vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Eğer kişi bunu kendisi yapamıyorsa, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtilerden biri ya da birkaçı görülürse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

        "KENELER KESİNLİKLE PATLATILMAMALI VE EZİLMEMELİ"

        Kenelerin kesinlikle patlatılmaması veya ezilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Toplu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keneler, vücuda tutunmuş ya da hayvanların üzerinde görülmüş olsa bile kesinlikle patlatılmamalı veya ezilmemelidir. Üzerlerine sigara basmak, kolonya, alkol, gaz yağı gibi kimyasallar dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Hastalık bazı durumlarda belirti göstermeden de seyredebilir. Bu nedenle, hayvanların kanlarına, dokularına veya dışkılarına çıplak elle temas edilmemelidir. Ayrıca, hastalığa yakalanan kişilerle temas halinde bulunan bireyler; eldiven, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmalıdır."

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