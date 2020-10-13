İHA

Bursa'da binlerce ton moloz ve evsel atık ormanlık alanı çöplüğe çevirdi. Şehrin en güzel çam ormanları moloz atıkları, bidonlar, mobilya atıkları, evsel atıklar ve pet şişelerle dolu.

Osmangazi'ye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana binlerce ton mesken atığı ve moloz döküldü. Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki bu görüntüler vatandaşın ve çevrecilerin tepkisine yol açtı. Çevre katliamına Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği'nden (DOĞADER) tepki geldi.

DOĞADER adına açıklama yapan Kurucu Üye Murat Demir, "Bizlere gelen şikâyetler üzerine buraya geldik. Buna benzer neredeyse her gün şikâyetler alıyoruz. Bursa'nın çeşitli yerlerine moloz döküldüğüne, çöp atıldığına dair vatandaşlar bize ulaşıyorlar. Bugün de Gündoğdu Mahallesi piknik alanının hemen altında bulunan ormanlık alandayız. Burası koruma altında olan ve korunması gereken bir alandır. Denetlenmesi gereken böyle bir alanda molozlar, mesken atıkları, koltuklar, buzdolapları, klozetler atılmış. Burada olmaması gereken ne varsa görüyoruz. Yukarıda 'Moloz dökmek yasaktır' tabelasına rağmen dökülmüş. Bursa'nın kenarında köşesinde, işlek caddelerinin dışında kalan dere yataklarında, ormanlarda, meralarda bu tür manzaralarla sık sık karşılaşıyoruz" dedi.

'KÜÇÜK BEDELİ ÖDEMEMEK İÇİN ORMANLARA ATIYORLAR'

Bunların önlenmesi için gereken tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesini isteyen Demir, şunları söyledi: "Bizim teklifimiz şu; belediyelerin, valiliğin, kamu kurumlarının denetimlerini arttırması ve cezaların yükseltilmesidir. Eğer caydırıcı müeyyide uygulamazsak, bunu yapan kişiler belediyelerin belirlediği moloz döküm alanlarına dökmeyip buraya atıklarını atmaya devam ederler. Belediyelerimizin belirlediği alanlarda gayet uygun fiyata molozları almaktadır. Hatta ilçe belediyelerimize telefon ettiğiniz zaman kendi araç gönderip molozunuzu, eski eşyanızı kapınızdan alıp götürüyor.

Vatandaşlar bu küçük bedeli ödememek için kendisi traktörleriyle ormanlara atıyor. Bu aslında suçtur. Belediyelere şikâyetler gidiyor. Lakin belediyeler ile kamu kurumlarında saat 17.00'den sonra vatandaş yetkililere ulaşamamaktadır. Burada gece saat 22.00'de, 01.00'de ilgi yerlere şikâyet ettiği zaman kamunun denetçisi anında müdahale etmelidir ve ceza uygulamalıdır. Getirdiği aracı da bağlamalıdır. Yoksa buralara çöp atılmaya devam edilecektir.

BUNLARIN DENETİMİNİN ARTMASI GEREKMEKTEDİR

Burada kameraya yansıyan belirli bir açı var, ama burası büyük bir ormanlık alandır. Çam ve meşelerden oluşan bu ormanlık alanın her noktasında hemen hemen buna benzer görüntüler var. Tonlarca atığı buraya atmışlar. Belediyeler hafriyat firmalarının kamyonlarını denetlemek için firmalara GPS mecburiyeti getirdi. Ama firmalar ne yapıyor? 10 tane kamyonu varsa, 5 tanesine bunu takıyor. Geri kalan 5 tanesi doğayı kirletiyor. 5 tanesi gidip belediyenin yerine döküyor. Kendisinin molozu götürmesi gereken yer 30 kilometre ötedeyse, oraya gitmek yerine 3-5 kilometre yakınındaki dere yatağına, ormana döküyor. Bunların denetiminin artması gerekmektedir."