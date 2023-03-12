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Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı gündemdeki yerini aldı. Depreme yönelik önlemler son günlerde artırıldı. Hasarlı ve eski binaların yıkılıp yeniden yapılmasını içeren kentsel dönüşüm süreci illerimizde devam ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? sorusu gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı parasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il 2023 kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri...

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  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira yardımı ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Gözler "Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte İstanbul, Ankara, Bursa ve il il kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı...
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    İSTANBUL İL GENELİNDE 1,5 MİLYON KONUT YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK

    Bakan Murat Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KİRA YARDIMI ARTIRILDI

    Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti. 
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    Kurum, şunları kaydetti; "Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    İLLERE GÖRE YENİ KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ

    İstanbul

    Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

    Ankara

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    Bursa

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Ankara, Bursa, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli

    Antalya

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    İzmir

    Aylık kira yardımı: 3 bin lira

    Diğer büyükşehirler

    Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

    Diğer şehirler

    Aylık kira yardımı: 2 bin lira

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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