        Keny Arroyo 11'i bekliyor - Beşiktaş Haberleri

        Keny Arroyo 11'i bekliyor

        Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo, Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekliyor.

        12.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:51
        1

        Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, hazırlık sürecinde şans bulsa da Shakhtar ile oynanan maçlarda forma giymedi.

        2

        Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermediği genç futbolcu, Rashica'nın eleştirilen performansına rağmen süre almazken St. Patrick's maçında ise ikinci yarıda görev aldı.

        3

        Skor bulamasa da kalan bölümde etkili gözüken Arroyo, taraftarların da beğenisini topladı.

        4

        İlk 11'i hedefleyen Ekvadorlu yıldız bireysel çalışmalarını da artırdı.

