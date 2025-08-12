Keny Arroyo 11'i bekliyor
Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo, Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekliyor.
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, hazırlık sürecinde şans bulsa da Shakhtar ile oynanan maçlarda forma giymedi.
Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermediği genç futbolcu, Rashica'nın eleştirilen performansına rağmen süre almazken St. Patrick's maçında ise ikinci yarıda görev aldı.
Skor bulamasa da kalan bölümde etkili gözüken Arroyo, taraftarların da beğenisini topladı.