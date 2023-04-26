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Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 90'a çıktığı bildirildi.

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AA
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, yaptığı açıklamada, Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanında bulunan ceset sayısının 90'a ulaştığını belirtti.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    Araştırmalar sonucu 17 kişinin daha cesedine ulaştıklarını dile getiren Kindiki, cansız bedenlerin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını, olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    The Star gazetesinin haberine göre, Malindi kasabasında müritlerini "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırarak ölümlerine sebep olan tarikatın lideri, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge, polisin Hz. İsa'yla buluşmaya giden en az 1000 kişinin cesedini bulacağını iddia etmişti.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    Nthenge'nın, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

    Cesetlerin bulunduğu ormanlık alan tamamen kapatılırken bölge "suç mahalli" olarak ilan edilmişti.
  • Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması: Can kaybı artıyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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