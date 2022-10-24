Kepçenin önüne oturup, parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi kaybettik!

YEŞİL ALAN PARK OLARAK KALDI

Tekrar yeşil alana dönüştürülüp çocuk parkı haline getirildi. Parka Kıymet Teyze Parkı ismi verildi. Edirne'ye 11 Temmuz 2021'de gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkın açılışını, Kıymet Peker'in de katıldığı törenle yaptı.

YAŞLILIĞA BAĞLI NEDENLERDEN VEFAT ETTİ

Son dönemde yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Kıymet Peker, önceki gün yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntüye neden olan Peker için bugün kent merkezindeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK GÜZEL, NAİF BİR İNSANDI"

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 Mart 2014'te yapılan seçimlerden sonra 31 Mart'ta Kıymet Teyze bir sembol olmuştu hem Edirne'de hem de Türkiye'de, o kepçenin önüne oturması, o naif, güzel kişiliğiyle, torunları ve çocukları için güzel alanlar istemesiyle. Kızıyla konuştum; bir gün önce parktaki fotoğrafını gösterip 'Bak benim de fotoğrafımı koymuşlar' demiş. Allah makamını cennet eylesin. Biz ondan razıydık, umarım o da bizden razı olur. Çok özleyeceğiz kendisini ama o güzel yürekli teyzemizin ismi o çocuk parkında sonsuza kadar yaşayacak. Bunu sağlığında yapabildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Onun görmüş olması, onun iznini alarak ismini koymuş olmamız bizim için de çok ayrı bir mutluluk. Yaşam böyle, diyecek bir şey de yok. Güzel yürekli Kıymet Teyzemize cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz."

Kıymet Peker, namazın ardından Yeniimaret Mezarlığı'nda toprağa verildi.