Kepçenin önüne oturup, parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi kaybettik!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kepçenin önüne oturup, parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi kaybettik!

Edirne'de, 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasının önüne geçmek için kepçenin önüne oturup, yıkımı engelleyen, kamuoyunun 'Kıymet Teyze' olarak tanıdığı Kıymet Peker (83), yaşamını yitirdi. Peker, çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi

Kepçenin önüne oturup, parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi kaybettik!
Kepçenin önüne oturup, parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi kaybettik!
0:00 / 0:00
DHA

Edirne'de 2014 yılında, 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler, kepçeyle yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalleli Kıymet Peker, sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak, çalışmaları engelledi.

MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Peker'in başlattığı eylem, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu.

BELEDİYE ARSANIN TAPUSUNU ALDI

Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediye tarafından alındı.

YEŞİL ALAN PARK OLARAK KALDI

Tekrar yeşil alana dönüştürülüp çocuk parkı haline getirildi. Parka Kıymet Teyze Parkı ismi verildi. Edirne'ye 11 Temmuz 2021'de gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkın açılışını, Kıymet Peker'in de katıldığı törenle yaptı.

YAŞLILIĞA BAĞLI NEDENLERDEN VEFAT ETTİ

Son dönemde yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Kıymet Peker, önceki gün yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntüye neden olan Peker için bugün kent merkezindeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK GÜZEL, NAİF BİR İNSANDI"

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Peker'in ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 Mart 2014'te yapılan seçimlerden sonra 31 Mart'ta Kıymet Teyze bir sembol olmuştu hem Edirne'de hem de Türkiye'de, o kepçenin önüne oturması, o naif, güzel kişiliğiyle, torunları ve çocukları için güzel alanlar istemesiyle. Kızıyla konuştum; bir gün önce parktaki fotoğrafını gösterip 'Bak benim de fotoğrafımı koymuşlar' demiş. Allah makamını cennet eylesin. Biz ondan razıydık, umarım o da bizden razı olur. Çok özleyeceğiz kendisini ama o güzel yürekli teyzemizin ismi o çocuk parkında sonsuza kadar yaşayacak. Bunu sağlığında yapabildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Onun görmüş olması, onun iznini alarak ismini koymuş olmamız bizim için de çok ayrı bir mutluluk. Yaşam böyle, diyecek bir şey de yok. Güzel yürekli Kıymet Teyzemize cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz."

Kıymet Peker, namazın ardından Yeniimaret Mezarlığı'nda toprağa verildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski erkek arkadaşı sokakta vurmuştu! Büyük acı! - En son haberler
GÜNDEM Eski erkek arkadaşı sokakta vurmuştu! Büyük acı!
3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM 3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!
Son dakika: Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesinde yeni gelişme
GÜNDEM Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesinde yeni ...
Osmaniye'de sarp arazideki yangında ikinci gün!
GÜNDEM Osmaniye'de sarp arazideki yangında ikinci gün!
Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
GÜNDEM Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
Son dakika: Müze olacak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin tabelası kaldırıldı
GÜNDEM O tabela kaldırıldı!
Son dakika: Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!
GÜNDEM Aile sağlığı merkezinde hemşireyi vurdu!
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den iyi haber! Çarşamba yaz gibi!
GÜNDEM Meteoroloji'den iyi haber! Çarşamba yaz gibi!
Beylikdüzü'ndeki botoks faciasında dikkat çeken ölüm! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Beylikdüzü'ndeki botoks faciasında dikkat çeken ölüm!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.