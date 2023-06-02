Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da ayakta kalabilen çok az futbolcu vardı. Transfer olduğu dönemde Onyekuru ile rekabete girmiş ve geri planda kalmış Kerem geçen sezon bu oyuncuların başında gelirken bu sezon başında da sarı-kırmızılı camianın en büyük gol umutlarından biriydi. Sezona iyi başlayamayan Kerem sezonun ilerleyen haftalarında bir açıldı pir açıldı! Kariyerinde en çok gol katkısı sağladığı sezonu geçiren milli futbolcunun yürüdüğü yol hep engebeli oldu... KARİYERİNİN BAŞINDA FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GELDİ 1998'de Kocaeli'nde doğan Kerem Aktürkoğlu, memleketinin kulübü Gölcükspor'da futbola başladıktan sonra Kocaeli 1. Amatör Küme'de mücadele eden ancak altyapı organizasyonuyla dikkat çeken bir kulüp olan Hisareyn'e transfer oldu. Hisareynspor'un Başakşehir ve Altınordu'ya gönderdiği oyunculardan biri olan Kerem'in Başakşehir macerası ise istediği gibi olmadı. Önce kiralık olarak BB Bodrumspor'da top koşturdu, turuncu-lacivertlilere geri döndüğünde futbolu bırakma noktasına gelmişti.

"TOP GELMESİN DİYE DUA EDİYORDUM" Başakşehir'in yapısına adapte olmakta zorlanan Kerem, yaşadığı o günleri yıllar sonra verdiği röportajda "Çok büyük bir hiyerarşi vardı. 'Sen busun, haddini bileceksin' gibi şeyler. Antrenmana çıktığımda top bana gelmesin diye dua ediyordum. Belki ağır olabilir ama dört yılımın çalındığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Okuluna devam etmek isteyen ve futbolda kendisine gelecek göremeyen Kerem için dönüm noktası, babasıyla yaptığı konuşma oldu.

3. LİG'DEN SÜPER LİG'E Babasının ısrarıyla futbolun içinde kalan Kerem önce 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor ile anlaşıp play-off oynadı ardından Başakşehir'den de antrenörü olan Mustafa Sarıgül'ün çalıştırdığı 24Erzincanspor'a transfer oldu. Şahane bir sezon geçiren, 28 maçta 17 gol atan ve takibini play-off'lara taşıyan Kerem yarı finalde de hat-trick yaparak takımının 2. Lig'e yükselmesinde de büyük pay sahibi oldu. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında da oynadığı futbolla dikkatleri çeken Kerem'in peşinde 8 kulüp vardı. Tercihi ise Galatasaray oldu.

GALATASARAY'A TRANSFER SÜRECİ Kerem, 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin radarındayken Galatasaray onu çok uzun süredir takipteydi. Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme ekibi, bağlantıları sayesinde 3. Lig'deki bu gençten hemen hemen herkesten önce haberdar olmuş ve markaja almıştı. Kerem'in performansı uzun süre yakından takip edilirken Fatih Terim'in kapısı çalındı. Kerem için hazırlanan raporlar ve videoları inceledikten sonra Terim de genç futbolcuyu çok beğendi ve transfere onay verince transfer aşamasına geçildi.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENMEK İSTENMEDİ Galatasaraylı yetkililer, Kerem için yetiştirme bedeli ödemek istemedi; transfer bu nedenle Eylül 2020'ye sarktı. Bu süreçte resmi olarak Galatasaraylı olmayan Kerem, sosyal medya paylaşımında "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadeleriyle neleri göze aldığını da ortaya koydu.

YAVAŞ YAVAŞ SÜRE ALDI Galatasaray'daki ilk günleri takımdan uzakta geçen Kerem ilerleyen haftalarda süre almaya başladı; 2021 ile çıkışa geçti. Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında gol atan; Antep deplasmanında ise galibiyeti getiren golü hazırlayan genç futbolcu uzun süre Florya'ya ilk gelen ve son çıkan futbolcu oldu.

A MİLLİ TAKIMA TIRMANDI Forma giymediği sürede dahi hem antrenör ekibi hem de kulübün diğer profesyonellerinin inancını arkasına alan Kerem, Göztepe maçında yaptığı hat-trick ile mesajını verdi: Ben bu takımın oyuncusuyum. Galatasaray o sezon şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırırken Kerem'e de A Milli Takım kapıları açıldı. 27 Mayıs'taki Azerbaycan maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi.

YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI Kİ GİRESUNSPOR DEPLASMANINA KADAR... O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen ve Avrupa Ligi'nde de eleme oynayan Galatasaray'da Kerem artık ilk 11'in parçasıydı. Genç futbolcu St. Johnstone turunda 3 asist ve 1 golle takımını sırtlarken Randers deplasmanında da takımının tek golünü atmış ve Galatasaray'ın gol yükünü sırtladı. Her şeyin yolunda gittiği bu dönemde Kerem için kritik bir viraj daha geldi. Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Marcao ile tartışan Kerem, Brezilyalı futbolcunun fiziksel saldırısına uğradı. Bu olaydan sonra Marcao, Kerem'den özür dilerken genç futbolcunun form grafiği de bir nebze aşağı düştü. Kerem ancak Kasım 2021'den sonra kendisine gelebildi.

TERİM GİTTİ; HER ŞEY DEĞİŞTİ UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılıların en önemli gol silahı olan genç futbolcu ligde de gollerine devam etse de Galatasaray için işler yolunda gitmiyor ve sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyordu. Kerem için teknik direktörden fazlası olan Fatih Terim'le yollar ayrılmış; yerine Domenec Torrent gelmişti. İspanyol çalıştırıcı, Kerem'e daha farklı roller veriyor ve onu daha çok iç koridorda kullanmak istiyordu. Genç yıldız bu sınavın da altından başarıyla kalktı. Galatasaray, Barcelona'ya elenirken eşleşmenin en dikkat çeken ismi de Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu'ydu.

BURUK ARKASINDA DURDU, ÖZELEŞTİRİ YAPTI A Milli Takım'ın da ilk 11'ine giren ve 2022 Dünya Kupası Elemelerindeki kritik mücadelelerde üç gol kaydeden Kerem için transfer söylentileri dolaşsa da takımda kaldı. Dursun Özbek ve Okan Buruk ile yeni bir sayfa açan Galatasaray'da sezona kötü başladı. İlk beş haftada gol ya da asist üretemeyen ve eleştirilerin odağında bulunan 24 yaşındaki futbolcuya sahip çıkan isim ise Okan Buruk oldu. Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yapan Buruk, Kerem'e çok güvendiğini ve oyuncunun sıkı çalıştığını vurgulayarak "Bir oyuncu en iyi performansında değilse hocaların da kendi üzerine bir şeyler alması gerekiyor. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz. Galatasaray'a geçen sezon ne kadar hizmet ettiyse bu sezon da edecek. Ben oyuncuma güveniyorum" diyordu.

YENİDEN ŞAHLANIŞ Bu sözlerden yaklaşık 5 gün sonra Kasımpaşa maçında 2 gol atan Kerem galibiyette de başrolün sahibiydi. Okan Buruk da Kerem'den saha içinde kenar forvet ya da kanat oyuncusu özelliklerinden ziyade iç koridorda konumlanmasını bekliyor ve oyun kurulumunda kilit rol üstlenmesini istiyordu. Kerem, Başakşehir maçında Icardi'yle birlikte yıldızlaşırken "Dört yılımın çalındığını düşünüyorum" dediği eski kulübüne karşı duygusal bir gece geçirdi. Dünya Kupası arasından da iyi dönen Kerem, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor maçlarında hem atıp hem attırırken ligin sonlarına doğru vitesi de artırdı.

ARTIK ZİRVEDE Icardi ile arasındaki uyumu her geçen hafta daha da yukarı çeken milli futbolcu ligin son 10 haftasında sadece iki maçta skor katkısı üretemezken bu mücadelelerde 2 gol ve 9 asistle şampiyonluğun mimarlarından oldu. Gole giden en kısa yollardan biri olan iç koridordaki rolünü iyiden iyiye benimseyen Kerem en zorlu haftalarda takım arkadaşlarına verdiği paslarla bu özelliğini de keskinleştirdi. Kerem'in bu sezonki çok yönlü futbolu, yorumcular ya da taraftarı şaşırtsa da bazıları için sürpriz değildi. Galatasaray'ın gözlemci ekibi ve Florya'daki profesyonellerin 3. Lig'den gelen bu oyuncuya ve kabiliyetlerine inancı ilk günden bugüne eksilmedi.