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        Haberler Spor Futbol Kerem Aktürkoğlu: Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum

        Benfica'da top koşturan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı ve 5-0 kazandıkları Rio Ave maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 01:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 01:05
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        "Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum"
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        Portekiz devi Benfica'da top koşturan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 5-0'lık Rio Ave galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "TÜM HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

        Mücadelede hat-trick yapan milli futbolcu, maçın ardından, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

        Kerem Aktürkoğlu, ayrıca, "Taraftarlarımız adına mutluyum. Bu stadyumu çok seviyorum, Estadio da Luz'daki her maçta gol attım. Bunun için mutluyum, umarım böyle devam eder." sözlerini sarf etti

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