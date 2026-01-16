Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'ten otizme destek!

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, otizm farkındalık etkinliğine katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre SpOrBEN Otizm Vakfı tarafından düzenlenen otizm farkındalık etkinliği, Maltepe Antuka Tenis Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Özel çoçuklar ve gençlerle bir araya gelen Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, Türkiye'de otizmin bilinirliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte çocuklarla padel oynadı.

İki futbolcu, otizmli bireylerin spor aracılığıyla sosyal hayata kazandırılması adına farkındalık oluşturma amacıyla organize edilen etkinlikte imzaladıkları formaları gençlere hediye etti.

Organizasyonun sonunda Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'e plaket verilirken, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.