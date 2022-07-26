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Haberler Magazin Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı - Magazin haberleri
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Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı

2014'te yaşamını yitiren Türk Sineması'nın "Kamelyalı Kadını", usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 8. yılında mezarı başında anıldı

Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra Çolpan İlhan'ın yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

"ÖZLEM DUYGUSU ÇOK AĞIR BİR ŞEY"

Kerem Alışık, "Çolpan İlhan, sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmışta, öyle zarif, öyle asil, öyle ince, örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan tek başına bir kadınlar grubu kadar da kalabalık... Alnı ak, yüzü pak... Ana bağrı misali temiz, gözleri derin, gözleri sıcak, gözleri namuslu... Büyük bir kahramandır, ailemizin onurudur. Kendi ifadesiyle 'Bizler küçük mutluluklarla yetinebilen büyük savaşçılarız.' derdi. Hakikaten bütün bir hayatı da bunun bir örneği olarak geçti. Çok özlüyoruz. Biliyorsunuz; bir insana sınav olarak özlemek yeter, bir sesi, bir şehri, bir nefesi... Anne kokan çiçekler açıyor bahçemde, onlar açtıkça ben de şiirler yazıyorum bir kendi kalbime, bir anne kalbine... Yapacak bir şey yok. Özlemin büyüğü, küçüğü, azı, çoğu olmuyor işte. Çok ağır bir şey özlem duygusu... Biz de bu ağırlığı taşımaya ve kaldırmaya çalışıyoruz. Ailemizin gururu, ailemizin kahramanı, çok özlediğimizi söylemek istiyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek, duygularını dile getirdi.

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