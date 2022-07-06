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Uzaktan yakından alakaları yok! Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı!

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hollywood ve Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe oyunculuk yaptı. Bu Şehir Arkandan Gelecek, Unutursam fısılda, İyi Oyun ve Şeref Meselesi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi. Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin...

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  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisiyle duyurdu.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Hande Doğandemir, Yağmur Tanrıversin, İsmail Ege Şaşmaz ve Emre Kınay ile başroü paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde Kerem Sayer rolüne hayat verdi.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Bürsin çocukluğu boyunca; İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 199 yılında ailei ile ABD'ye yerleşti. 
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde eğitim görürken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol alan ünlü oyuncu ABD genelinde liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Güneşi Beklerken dizisiyle oyunculuğa adım atan Bursin; Bu Şehir Arkandan Gelecek, Unutursam fısılda, İyi Oyun ve Şeref Meselesi yapımlarında boy gösterdi.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Son olarak Hande Erçel ile  Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu, dizide Serkan Bolat rolüne hayat verdi.

     
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kerem Bürsin, bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi. 
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler çok şaşırdı.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    Melis Bürsin ile Kerem Bürsin'in birbirlerine hiç benzemedikleri gözlerden kaçmadı.
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

    İşte, Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin...
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
  • Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!

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