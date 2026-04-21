        Haberler Spor Diğer Güreş Kerem Kamal'dan bronz madalya!

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Kerem Kamal, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 20:02 Güncelleme:
        Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı.

        Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

        Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

        Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

        Öte yandan 55 kilo bronz madalya maçında Azerbaycanlı Rashad Mammadov'a teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep, 5'inci oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle görüntülendi

        İstanbul Beylikdüzü Gürpınar sahilinden yaklaşık 100 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Uludağ zirvesi, uygun hava koşulları sayesinde dron ile görüntülendi. (IHA)

        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
