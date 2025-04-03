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        Haberler Spor Futbol Kerem yıldızlaştı, Benfica kazandı: 2 gol, 1 asist! - Futbol Haberleri

        Kerem yıldızlaştı, Benfica kazandı: 2 gol, 1 asist!

        Portekiz Premier Lig'in 27. haftasında Benfica, Farense'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu mücadelede 2 gol, 1 asist yaptı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:25 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:25
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        Kerem yıldızlaştı, Benfica kazandı!
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        Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti.

        Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı.

        Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

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