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Kerki Solfej, Ocak, Şubat ve Nisan ayında Anadolu yakasında ünlü isimleri Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya getiriyor. Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Mabel Matiz, Duman, Mor ve Ötesi sevilen şarkılarını bu kez İstanbul Anadolu yakasındaki hayranlarıyla birlikte söylemek için hazırlanıyor.

25 Ocak’ta Mor ve Ötesi konseri ile başlayacak. 5 Şubat akşamı Sertab Erener, Anadolu yakasındaki sevenleriyle buluşacak. 26 Şubat’ta ise Duman, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek.

DİNLEYENLER BAHARI ZÜLFÜ LİVANELİ VE MABEL MATİZ’LE KARŞILAYACAK

Konserler, 5 Nisan’da baharı Zülfü Livaneli ve 22 Nisan’da ise Mabel Matiz’le karşılayacak.

Biletleri Biletix üzerinden satışta olan konserler Anadolu yakası dinleyicisine müzikal bir şölen yaşatacak.