Kerkisolfej'in Harbiye açıkhava konser serisi başlıyor
Kerkisolfej'in Harbiye Açıkhava konser serisi 27 Mayıs'ta başlayacak, Seri, yaz boyunca devam ederek, müzik ve eğlence dolu anlar sunacak
KerkiSolfej Organizasyon bu yaz da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müziğin yıldızlarını İstanbullular ile buluşturuyor.
Harbiye Açıkhava Konserleri'nin ilk etabı 27 Mayıs'ta başlayacak. Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçıların en özel repertuarlarını ve muhteşem göz alıcı sahne şovlarıyla birleştireceği konser serisinin ilk konuğu 27 ve 28 Mayıs'ta Sıla olacak.
29 Mayıs Çarşamba; Berkay, 30 Mayıs Perşembe; Erol Evgin, 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi; Dolu Kadehi Ters Tut, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi; Buray, 4 Haziran Salı; Ferhat Göçer 'Senfonik', 17 Haziran Pazartesi; Selda Bağcan 'Senfonik' ve 28 Temmuz Pazar Nilüfer keyif dolu yaz akşamı yaşatacak.
Harbiye Açıkhava konserlerin biletleri biletix.com, bubilet.com.tr, passo.com.tr'de satışta.
KerkiSolfej Harbiye Açıkhava Konserleri Programı:
27 Mayıs Pazartesi - Sıla
28 Mayıs Salı - Sıla
29 Mayıs Çarşamba - Berkay
30 Mayıs Perşembe - Erol Evgin
31 Mayıs Cuma - Dolu Kadehi Ters Tut
1 Haziran Cumartesi - Dolu Kadehi Ters Tut
2 Haziran Pazar - Buray
3 Haziran Pazartesi - Buray
4 Haziran Salı - Ferhat Göçer “Senfonik”
17 Haziran Pazartesi - Selda Bağcan “Senfonik”
28 Temmuz Pazar Nilüfer