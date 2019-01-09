Kerkük Valiliğinin yasal olmadığı gerekçesiyle polise talimat vermesinin ardından bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi bazı yerlerdeki bayraklar indirildi. AA'nın haberine göre; KYB'nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi.

Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyen grupları polis dağıttı. Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor. Gerginliğin olası şiddet olaylarına dönüşmesinin önüne geçmek için kentteki polis gücü devriye sayısı artırıldı.

KERKÜK'ÜN YÖNETİMİ MERKEZİ HÜKÜMETTE

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

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