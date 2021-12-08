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Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 Irak askeri öldü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Irak ordusuna yönelik terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak askerinin öldüğü belirtildi.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 Irak askeri öldü
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 Irak askeri öldü
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AA

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınında Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına yönelik terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Dibis ilçesinin Tuvela köyü yakınında düzenlenen saldırıda 2 Irak askerinin öldüğünü ifade eden Nuri, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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