Kerkük'te yönetim krizi ve yeni atamalar

Irak'ta son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyanın Gazze-Lübnan-Suriye hattına odaklandığı bir dönemde, Kerkük'te önemli bir değişim gerçekleşti. Türkiye'nin hassasiyetle takip ettiği Kerkük'te, Talabani'nin partisi KYB'li Rebwar Taha valilik görevine seçilirken, il meclisi başkanlığına Araplardan Muhammed Hafizi getirildi.

Türkmenler ise sadece yardımcı pozisyonlarda yer alabilecek. Türkmenler ve Barzani liderliğindeki KDP, Kerkük'te Kürt, Arap ve Türkmenler arasında dönüşümlü valilik modelini önermişti, ancak bu gerçekleşemedi. Bu durum, Türkmenler ve KDP'nin Kerkük'teki siyasi dengelerde nasıl bir rol oynayacağını sorgulatıyor.

REKLAM ABD'liler, Irak işgali sırasında Kerkük'ten büyük bir endişe duyuyorlardı. Kerkük'ün karışması durumunda, Bosna'nın Kerkük'ün yanında adeta bir piknik alanı gibi kalacağı yorumları yapılıyordu. Kerkük, sadece etnik çeşitliliği ve tarihi mirasıyla değil, aynı zamanda stratejik petrol rezervleriyle de dikkat çekiyor. Bu nedenle, Kerkük'teki her siyasi gelişme, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde yankı buluyor. Bağdat'ta Sürpriz Toplantı 10 Ağustos 2024 tarihinde, Kerkük'ün idari yönetiminin kurulması için yapılan vilayet meclisi toplantısı, sürpriz bir şekilde Bağdat'ın Reşid Oteli'nde gerçekleştirildi. Irak Başbakanı Mohamed Shia Sudani, 11 Ağustos 2024 tarihine kadar tüm taraflara zaman tanımıştı. Aksi takdirde, Başbakan kendisi yeni vali ve idari yönetimi kuracaktı. KYB koalisyonu, "Hristiyan ve üç Arap meclis üyesi" olmak üzere toplamda dokuz üyeyi toplayarak Başbakan'dan vilayet meclis toplantısı talep etti.

Süreç, 10 Ağustos 2024 sabah saatlerinde KYB Başkanı Bafıl Talabani'nin bizzat Bağdat'a giderek durumu yönetmesiyle başladı. Akşam saat 19:00'da KYB ve diğer dört Kerkük meclis üyesi, Reşid Otel'in toplantı salonuna girdiler. Üç saat süren toplantıda, valilik KYB'ye, meclis başkanlığı ise KYB ile koalisyon yapan üç Arap üyesine verildi. KYB'nin vali adayı Rebwar Taha, çoğunluk oyu alarak görevi kazandı ve Kürtler, yedi yıl aradan sonra tekrar valilik makamını elde etti. Araplar adına "Muhammed Hafiz Tamim" Kerkük vilayet meclis başkanı olarak seçildi.