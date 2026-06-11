Kerpiç ev çöktü! Yaralılar var!

Burdur'da çöken kerpiç evdeki 2 kişi hafif yaralanırken, enkaz altındaki büyükbaş hayvan ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Bucak ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 2 kişinin yaşadığı kerpiç ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında evdeki 2 kişi enkaz altından hafif yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda enkaz altında kalan bir büyükbaş hayvan da ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı.