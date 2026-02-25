Keş tatlısı yazın hazırlanıp kışın sofralara geliyor

Türkiye'de yalnızca Ormanağzı Mahallesi'nde yapılan 'keş' tatlısı için mesai, yaz aylarında başlıyor.

Ağaçlardan toplanan dutun dev kazanlarda odun ateşinde şırası alındıktan sonra un karıştırılarak yoğruluyor.

Kadınlar tarafından güneşe serilen keş daha sonra tahta sandıklara basılarak kış için depolanıyor. Serin ortamlarda aylarca dinlendirilen keş, kış mevsimi geldiğinde de sandıklardan çıkarılıyor.

Keserle yontulan keşten çıkarılan parçalar, cevizle birlikte dibekte dövüldükten sonra soğuk kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor. Misafirlere ikram edilen bu özel tat, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da önemli bir parçası oluyor.

ASIRLIK GELENEK YAŞATILIYOR

Bölgede sadece kırsal Ormanağzı Mahallesi’nde yapılan keş tatlısı günümüzde mahalle sakinleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Kilerinde yazdan depoladığı keşi keserle parçalayan Yunus Sezgin ve arkadaşları, toplandıkları bir odada dakikalar süren tatlı yapımına başlıyor. Keş parçalarını cevizle birlikte dakikalarca döven arkadaşlar, tam kıvamına geldikten sonra tabaklara koyarak afiyetle yiyor.