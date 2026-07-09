FİLİPİNLER MUTFAĞININ ASIRLIK SIRRI: ASLINDA PATATES DEĞİL!

Ube, Güneydoğu Asya mutfağında, özellikle Filipinler’de yüzyıllardır kullanılan mor bir yam türü. Sosyal medyada sıkça mor tatlı patates veya taro kökü ile karıştırılsa da aslında bu iki bitkiden farklı bir botanik gruba ait. Bilimsel adı Dioscorea alata olan bu nişastalı kök sebze, yamgiller familyası içinde yer alıyor.

Dış kabuğu grimsi kahverengi ve sert bir yapıya sahip olsa da kesildiğinde ortaya çıkan parlak lavanta ve koyu menekşe tonlarıyla diğer kök sebzelerden net bir şekilde ayrılıyor.

Pişirildiğinde patatese benzer kremsi bir dokuya ulaşan ube, hafif vanilya, fındık ve beyaz çikolatayı andıran doğal aromasıyla özellikle tatlı tariflerinde kendine güçlü bir yer ediniyor.