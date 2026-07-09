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        Haberler Keşfet Matcha'nın tahtı sallantıda: Kafelerin yeni gözdesi pastel mor lezzet: Ube ile tanışın!

        Matcha'nın tahtı sallantıda: Kafelerin yeni gözdesi pastel mor lezzet: Ube ile tanışın!

        Kafelerdeki yeşil matcha hakimiyeti sona eriyor, menüleri pastel mor tonlarıyla ube ele geçiriyor! Canlı rengi ve vanilyamsı aromasıyla dikkat çeken Filipinler kökenli mor yam, tatlılardan kahvelere kadar geniş kullanım alanıyla küresel gastronomi trendinin merkezine yerleşmiş durumda. İşte ubeye dair merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Son yıllarda kahvelerden tatlılara kadar her yeri yeşile boyayan matcha akımı tahtını kaybediyor. Büyük şehirlerin kafelerinde ve gurme pastanelerde şimdiden yeni bir dönem başladı. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan, canlı rengiyle filtre uygulanmış gibi duran pastel mor içecekler ve tatlılar yükselişe geçti. Bu küresel çılgınlığın arkasındaki isim ise Güneydoğu Asya kökenli bir kök sebze olan ube. Filipinler mutfağının bu asırlık sırrı, yapay gıda boyası kullanmadan tabakları ve bardakları göz alıcı bir mor tonuna bürüyor. Küresel gıda trendlerini altüst eden mor yam ube, sadece estetik görünümüyle değil, yumuşak vanilyamsı aromasıyla da geniş kitleleri peşinden sürüklüyor.

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        FİLİPİNLER MUTFAĞININ ASIRLIK SIRRI: ASLINDA PATATES DEĞİL!

        Ube, Güneydoğu Asya mutfağında, özellikle Filipinler’de yüzyıllardır kullanılan mor bir yam türü. Sosyal medyada sıkça mor tatlı patates veya taro kökü ile karıştırılsa da aslında bu iki bitkiden farklı bir botanik gruba ait. Bilimsel adı Dioscorea alata olan bu nişastalı kök sebze, yamgiller familyası içinde yer alıyor.

        Dış kabuğu grimsi kahverengi ve sert bir yapıya sahip olsa da kesildiğinde ortaya çıkan parlak lavanta ve koyu menekşe tonlarıyla diğer kök sebzelerden net bir şekilde ayrılıyor.

        Pişirildiğinde patatese benzer kremsi bir dokuya ulaşan ube, hafif vanilya, fındık ve beyaz çikolatayı andıran doğal aromasıyla özellikle tatlı tariflerinde kendine güçlü bir yer ediniyor.

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        CANLI MOR RENGİN SIRRI ANTOSİYANİNLERDE

        Ubenin bu kadar konuşulmasının nedeni sadece rengi veya lezzeti değil, tamamen doğal pigment yapısıdır. Bu kök sebze, kendine has koyu mor rengini antosiyanin adı verilen bitkisel bileşiklerden alıyor.

        Antosiyaninler güçlü antioksidan özellikleriyle de biliniyor. Bu sayede ube, tabaklara estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra yüksek antioksidan içeriğiyle fonksiyonel besinler arasında değerlendiriliyor.

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        KAN ŞEKERİNİ DENGELERKEN UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

        Doğal olarak tatlı bir aromaya sahip olmasına rağmen ube, düşük glisemik indekse sahip kök sebzeler arasında yer alıyor ve kaynaklarda bu değerin yaklaşık 24 civarında olduğu belirtiliyor.

        İçerdiği diyet lifi ve dirençli nişasta, karbonhidratların sindirilme hızını yavaşlatarak daha dengeli bir enerji salınımı sağlıyor. Bu durum mide boşalmasını geciktirerek uzun süreli tokluk hissine katkı sunarken, ani kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

        Aynı zamanda, sindirim sisteminde emilmeden doğrudan kalın bağırsağa geçen dirençli nişasta, bağırsaktaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sağlığını ve bağışıklık sistemini destekliyor.

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        VİTAMİN DEPOSU YAPISI VE BEYİN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

        Ubenin faydaları sadece temel besin değerleriyle sınırlı kalmıyor. A ve C vitaminleri açısından zengin olan bu mor yam türünün, solunum yolları sağlığını destekleyerek astım semptomlarının ve hırıltı riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu etkilerin doğrudan bir tedavi yöntemi olarak değil, besin içeriğinin sağladığı potansiyel destekler olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

        Öte yandan, bilimsel çalışmalarda ubede bulunan antioksidan bileşiklerin beyin sağlığıyla ilişkili oksidatif stres süreçleri üzerinde potansiyel etkiler gösterebileceği ifade ediliyor. Araştırmalar, bu bileşiklerin bilişsel fonksiyonlar, dikkat ve hafıza süreçlerini destekleyici bir rol oynayabileceğine işaret etse de, bu bulguların araştırma düzeyinde olduğu belirtiliyor.

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        TÜKETİRKEN PORSİYON DENGESİ ÖNEM TAŞIYOR

        Ube her ne kadar besleyici bir kök sebze olarak öne çıksa da nişasta içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü önem taşıyor. Aşırı tüketimde yüksek lif içeriğine bağlı olarak gaz ve şişkinlik gibi sindirim hassasiyetleri görülebiliyor. Ayrıca özellikle ube kullanılan hazır tatlılar, dondurmalar ve içeceklerde şeker ve kalori miktarı artabildiği için ürünün içeriğine dikkat edilmesi öneriliyor.

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        KÜRESEL TRENDİN YÜKSELİŞİ

        Son yıllarda ube; latte, cheesecake, dondurma, mochi ve kahve gibi çok farklı ürünlerde kullanılmaya başlanırken, yalnızca Filipinler mutfağının geleneksel bir malzemesi olmaktan çıkarak küresel gastronomi trendlerinin dikkat çeken bileşenlerinden biri haline geldi.

        Kafelerden pastanelere kadar geniş bir kullanım alanı bulan ube, doğal mor rengi ve kendine özgü aromasıyla yeni nesil menülerde giderek daha fazla yer ediniyor.

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        EVDE KAFE TARZI MOR İÇECEK: UBE LATTE NASIL YAPILIR?

        Kafelerde son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu mor içeceği evde hazırlamak aslında oldukça pratik. Aktarlardan veya gurme marketlerden temin edilebilen 1 çay kaşığı ube tozu (veya ube püresi), çeyrek çay bardağı sıcak suyla pürüzsüz hale gelene kadar çırpılıyor.

        Ardından bir bardağa buz küpleri ekleniyor ve üzerine köpürtülmüş bitkisel veya hayvansal süt dökülüyor. Son olarak hazırlanan ube karışımı yavaşça ilave edildiğinde, mor rengiyle dikkat çeken katmanlı bir ube latte elde ediliyor.

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