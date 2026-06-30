HER ŞEY İNGİLTERE'NİN DONDURUCU SOĞUĞUNDA BAŞLADI

Futbolun beşiği kabul edilen İngiltere’de, 1900’lerin başında bugünkü gibi devasa kulüp mağazaları, lisanslı formalar ya da rengarenk tişörtler yoktu. Stadyumları dolduran taraftarların büyük çoğunluğu fabrikalarda çalışan işçi sınıfıydı. O dönemin fotoğraflarına baktığınızda, tribünlerdeki herkesin günlük iş kıyafetleri, gri/siyah paltolar ve kasketlerle maça geldiğini görürsünüz. Tribünler adeta tek renk bir gri denizinden ibaretti.

İngiltere'nin dondurucu kış soğuklarında açık tribünlerde donmamak için taraftarların imdadına kalın yün atkılar yetişti. Başlangıçta tamamen işlevsel olan bu aksesuar, zamanla farklı bir anlam kazanmaya başladı.