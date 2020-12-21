Kestane; tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur. Kestane; lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Çiğ Kestanenin Faydaları Nelerdir?

Orman ağacı meyvelerinden biri olan kestane; Türkiye’de en çok Aydın ilinde üretilir. Ve buradan iç ve dış pazara gönderilir. Kestane ağaçları genellikle yamaçlı ve kumlu topraklar da yetişir. Kestanenin insan sağlığı üzerinde birçok faydası bulunur ve özellikle diyet yapanlar çiğ kestaneyi tüketebilir.

Bağırsaklara İyi Gelir: Kestane; lif deposu bir yiyecektir. Lifler ise bağırsaklarda peristaltik hareketi tetikler. Bu kestanenin, bağırsak hareketlerini düzenlediği ve rahatsızlığı önlediği anlamına gelir. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar.

Kestane; lif deposu bir yiyecektir. Lifler ise bağırsaklarda peristaltik hareketi tetikler. Bu kestanenin, bağırsak hareketlerini düzenlediği ve rahatsızlığı önlediği anlamına gelir. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar. Beyin Fonksiyonlarını İyileştiricidir: İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.

İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Kestanenin diğer faydası da kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

Yüksek ateşin düşmesini sağlar.

Çiğ kestane stresin en büyük düşmanıdır aynı zamanda sakinleştirici özelliği mevcuttur.

Yaşlanma karşıtı bir gıdadır, hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Detoks etkilidir. Detoks vücudun toksinlerinden arındırılması anlamına gelmektedir.

Çiğ kestane mide hastalıklarını hafifleterek rahatlama sağlayacaktır.

Kan basıncının düşürülmesinde yardımcıdır aynı zamanda kansızlık için çok faydalıdır.

Özellikle akciğer kanserinin en önemli düşmanıdır. Kanserin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Yoğun miktarda içerdiği selenyum elementi sayesinde prostat kanserinin önlenmesini sağlar.

Diş ve diş etlerinin kuvvetlenmesine yardımcı olmaktadır. Diş çürümelerini engelleyerek bu gibi sorunları ortadan kaldırır.

Halsizlik ve aşırı yorgunluk şikâyeti olanlar için oldukça faydalıdır. Enerji verir ve yorgunluğu azaltır.

Felç geçirmeye neden olan hücrelerle savaşarak felç geçirme riskini azaltır.

Çiğ Kestanenin Diyete Etkisi Nedir?

Sıkça duyulan yanlışlardan birisi de kestanenin diyet yapanlar tarafından kullanılmayacağıdır. Çünkü kestane, enerji verdiği için diyet yapanlar için oldukça yararlı bir gıdadır. Enerji verici olması nedeniyle sıkça tavsiye edilir. 120 gramlık kestane tükettiğinizde alacağınız kalori miktarı 200’dür.