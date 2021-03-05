Kestiği ağaç sonu oldu

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen Muharrem Gündoğdu (41) hayatını kaybetti.

Olay Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Muharrem Gündoğdu, kestiği bir ağacın üzerine devrilmesiyle, ağır yaralandı. Gündoğdu, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.