Ketçap aslında domatesli değilmiş! Uzak Doğu'dan Amerika'ya dünyanın en popüler sosunun evrimi!

O dönemki ketçaplar bugünkü gibi kırmızı ve yoğun değil; aksine ince, koyu renkli ve keskin aromalıydı. Günümüzde market raflarını süsleyen o parlak kırmızı rengin yerinde, daha çok soya sosunu andıran kahverengi ve sıvı bir karışım vardı.