Ketçap aslında domatesli değilmiş! Uzak Doğu'dan Amerika'ya dünyanın en popüler sosunun evrimi!
Buzdolaplarımızın vazgeçilmez sosu ketçap, aslında düşündüğünüz gibi Amerika kökenli veya domatesli doğmadı. Uzak Doğu'nun balık soslarından Heinz'ın ikonik şişesine uzanan bu lezzet serüveni, okuyanları çok şaşırtıyor.
Patates kızartmasının en büyük eşlikçisi ketçap, yüzyıllar önce içinde domates bile bulunmayan, mantar ve balıktan yapılan karanlık bir sos olarak tüketiliyordu. İngiliz denizcilerden Amerikalı bilim insanlarına uzanan bu inanılmaz değişimin arkasındaki sır perdesini sizin için araladık.
UZAK DOĞU'DAN GELEN FERMENTE BALIK SOSU
Bugün hamburgerlerin ve patates kızartmalarının ayrılmaz parçası olan ketçabı, her zaman tatlı ve domatesli bir sos olarak hayal ederiz. Ancak işin aslı çok farklı. Ketçap kelimesinin kökeni, Çince "ke-tsiap" kelimesinden geliyor.
Bu kelime, güneydoğu Çin ve Vietnam'da tüketilen fermente edilmiş bir balık sosunu tanımlıyor. Yani mutfaklarımızın yıldızı, serüvenine tamamen farklı bir koku ve tat profiliyle, Asya'nın derinliklerinde başladı.
Uzak Doğu kökenli bu ilginç sos, denizciler aracılığıyla okyanusları aşarak bambaşka bir forma büründü. O dönemler ketçabı içinde domatesle düşünmek adeta imkansızdı.
İNGİLİZLERİN MANTAR VE CEVİZLİ KETÇAP SEVDASI
17. ve 18. yüzyıllarda Güneydoğu Asya'ya seyahat eden İngiliz denizciler ve tüccarlar, bu egzotik sosla tanışıp onu evlerine götürdüler. Ancak İngiltere'de aynı malzemeleri bulmak kolay değildi.
Bu yüzden orijinal balık sosunu taklit etmek amacıyla mantar, ceviz, istiridye ve hamsi kullanarak yeni tarifler geliştirdiler. Hatta ünlü yazar Jane Austen'in favorisinin mantar ketçabı olduğu biliniyor.
O dönemki ketçaplar bugünkü gibi kırmızı ve yoğun değil; aksine ince, koyu renkli ve keskin aromalıydı. Günümüzde market raflarını süsleyen o parlak kırmızı rengin yerinde, daha çok soya sosunu andıran kahverengi ve sıvı bir karışım vardı.
DOMATESİN SAHNEYE ÇIKIŞI VE KORUYUCU MADDE KABUSU
Ketçap içine domatesin girmesi ancak 19. yüzyılın başlarında gerçekleşti. 1812 yılında bilim insanı James Mease, ilk domatesli ketçap tarifini yayımladı. Ancak bu ilk domatesli soslar sirke ve şeker içermediği için çok çabuk bozuluyordu.
Domates hasat döneminin kısa olması, üreticileri yıl boyu dayanacak formüller aramaya itti. Üreticiler bozulmayı önlemek için içine kömür katranı ve sodyum benzoat gibi sağlığa zararlı kimyasallar eklemeye başladı.
19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, ticari ketçaplar tam bir kimyasal kokteyle dönüşmüştü. O dönem kullandıkları yöntemler o kadar ilkel ve tehlikeliydi ki, dönemin Fransız şefleri ticari ketçapları "çürümüş ve pis" olarak nitelendiriyordu.
HEINZ İLE GELEN DEVRİM VE TATLI EKŞİ UYUMU
Zararlı kimyasallara karşı başlatılan sağlık savaşı, 1876'da Henry J. Heinz'in sahneye çıkmasıyla son buldu. Heinz, zararlı koruyucular kullanmak yerine olgun domateslerin doğal pektininden yararlandı ve tarifteki sirke miktarını ciddi oranda artırdı.
Bu yenilikçi yaklaşım, sadece sosun bozulmasını engellemekle kalmadı; aynı zamanda ona bugün alışkın olduğumuz o vazgeçilmez tatlı-ekşi lezzeti kazandırdı. Şekerin de tarife dahil olmasıyla ketçap, eski karanlık ve tuzlu günlerini geride bırakarak tüm dünyayı fetheden o ikonik kırmızı sosa dönüştü.