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        Haberler Spor Basketbol NBA Kevin Durant, en skorer oyuncular sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti - Basketbol Haberleri

        Kevin Durant, en skorer oyuncular sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 115-102 yendiği maçta 22 sayı atan Kevin Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:40
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Kevin Durant'ın formasını giydiği Phoenix Suns, evinde Philadelphia 76ers'ı 115-102'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 22 sayı ile öne çıkan yıldız oyuncu Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yükselirken Shaquille O'Neal'ın önüne geçti.

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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Suns'ın 76ers'ı mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti. Kariyerinde 28 bin 610 sayıya ulaşan Suns'ın all-star oyuncusu Durant, O'Neal'ı (28 bin 596 sayı) geride bırakarak 8. sıraya yerleşti.

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        Sezonun 40. galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı.

        Kelly Oubre Jr'ın 18, Cameron Payne ve Jeff Dowtin Jr'ın 12'şer sayısı, 76ers'ın 31. mağlubiyetini engelleyemedi.

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        ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 6 SAYI, 3 RİBAUNT

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-107 mağlup etti.

        Chet Holmgren 35 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asistle ev sahibi Thunder'ın 48. galibiyetinde etkili oldu.

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        Üst üste 3. maçını kaybeden Jazz'da Collin Sexton'ın 25 ve John Collins'in 16 sayısı, sezonun 40. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

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        Sonuçlar

        Detroit Pistons-Indiana Pacers: 103-122

        Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 104-107

        Toronto Raptors-Sacramento Kings: 89-123

        Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-119

        Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 119-107

        Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 103-116

        Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 115-102

        Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 137-116

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