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        Haberler Dünyadan Kevin McNally aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı - Magazin haberleri

        Kevin McNally aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı

        Karayip Korsanları serisinde 'Joshamee Gibbs' karakterine canlandıran Kevin McNally, aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı. McNally, 40 bin Pound kefaletle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:29
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        'Karayip Korsanları' adlı filmde aldığı 'Joshamee Gibbs' rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Kevin McNally, son projesi 'Dr. Who'nun Los Angeles'ta düzenlenen hayran toplantısına katılmadan kısa bir süre önce gözaltına alındı. Olaydan sonra dizinin yapımcıları, ünlü oyuncunun hayranlarına; McNally'nin kişisel nedenlerden dolayı etkinlikte olmayacağını açıkladı.

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        KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

        40 bin Pound kefaletle serbest bırakılırken ünlü oyuncunun gelecek ay mahkemeye çıkması bekleniyor.
        Los Angeles polisi, Kevin McNally'nin aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

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        2021'de Johny Depp ve Amber Heard davasında rol arkadaşı Johny Depp'e destek olmuş ve şu cümleleri kurmuştu: Onun hiçbir zaman karanlık bir yanını görmedim. İnsancıl ve güzel bir insan görüyorum. Onun geri dönüp 'Jack Sparrow'u oynaması için herhangi bir engel görmüyorum.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Kevin McNally

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