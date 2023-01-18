Kevin Spacey: Büyük cesaret gösterdiniz

"BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"



Spacey, geçtiğimiz aylarda mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlatmıştı. Oyuncu, ailesi tarafından ırçkı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı.



"Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi" diyen Spacey, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini ifade etmişti.



"Bunları kamu önünde hiç konuşmadım" diyen Kevin Spacey, "Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı" ifadelerini kullanmıştı.