Kevin Spacey tüm cinsel saldırı suçlamalarından aklandı

Kevin Spacey, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı "hükümsüz" olarak nitelendirmişti.

Londra’da görülen davada jüri, 2001 ve 2013 arasında dört erkekle ilgili 9 cinsel saldırı suçlamasında Kevin Spacey’i suçsuz buldu.

Hükmün açıklanmasıyla birlikte menajeri ve hukuk ekibine sarılan Kevin Spacey, mahkemeye teşekkür etti.

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İDDİALARI "DELİLİK" VE "İHANET" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Hakkında açılan davada Kevin Spacey, cinsel saldırı, rıza olmadan cinsel ilişkiye girmeye neden olmak ve bir kişiyi cinsel birleşmeye zorlama suçlamaları yöneltilmişti.

Kevin Spacey, söz konusu suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları 'delilik' ve 'ihanet' olarak nitelemişti.