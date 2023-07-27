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        Haberler Dünyadan Kevin Spacey tüm cinsel saldırı suçlamalarından aklandı - Magazin haberleri

        Kevin Spacey tüm cinsel saldırı suçlamalarından aklandı

        ABD'li oyuncu Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel saldırı davasında tüm suçlamalardan aklandı. Hükmün açıklanmasıyla birlikte menajeri ve hukuk ekibine sarılan Spacey, gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 08:25
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        Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel saldırı davasında tüm suçlamalardan aklandı.

        Londra’da görülen davada jüri, 2001 ve 2013 arasında dört erkekle ilgili 9 cinsel saldırı suçlamasında Kevin Spacey’i suçsuz buldu.

        Kevin Spacey, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı "hükümsüz" olarak nitelendirmişti.

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        KARARIN AÇIKLANMASINDAN SONRA AĞLADI

        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Kevin Spacey, Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararın açıklamasından sonra ağladı.

        Hükmün açıklanmasıyla birlikte menajeri ve hukuk ekibine sarılan Kevin Spacey, mahkemeye teşekkür etti.

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        İDDİALARI "DELİLİK" VE "İHANET" OLARAK NİTELEMİŞTİ

        Hakkında açılan davada Kevin Spacey, cinsel saldırı, rıza olmadan cinsel ilişkiye girmeye neden olmak ve bir kişiyi cinsel birleşmeye zorlama suçlamaları yöneltilmişti.

        Kevin Spacey, söz konusu suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları 'delilik' ve 'ihanet' olarak nitelemişti.

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        Duruşma, yaklaşık dört hafta sürdü. Davada Kevin Spacey'nin yanı sıra birçok tanığın ifadesine başvuruldu.

        Kevin Spacey lehine tanıklık edenler arasında Sir Elton John ile eşi David Furnish de yer aldı.

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        JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 12 SAAT 26 DAKİKA SÜRDÜ

        Yargıç Mark Wall, jüri değerlendirmesinin 12 saat 26 dakika sürdüğünü söyledi.

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        Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, 26 yaşındaki Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylemiş, uygunsuz davranışından dolayı özür dilemişti.

        Spacey, suçlamaların ardından eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklamış ancak davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

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        Ünlü aktör hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, 'House of Cards' dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle dizinin yapımcı şirketi MRC'ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

        Kevin Spacey, bu dönemde 'House of Cards' dizisinin setinde kaba yorumlar yapmak ve genç set çalışanlarına izinsiz dokunmakla suçlanıyordu.

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        KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

        MRC ve dizinin yayımlandığı Netflix, Kevin Spacey'i önce setten kovmuş, sonra da dizinin kadrosundan çıkarmıştı.

        Spacey, Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından sonra açıkça suistimalle suçlanan Hollywood'daki ilk aktörlerden biriydi. Bu, aynı zamanda #SenDeAnlat (#MeToo) hareketinin ivme kazandığı dönemdi.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Kevin Spacey
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