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Buradaki alt türlerden birinin diğerlerinden farklı DNA, diken ve tohum yapısına sahip olduğunu gözlemleyen uzmanlar, her ne kadar yeni bir tür keşfettiklerini düşünseler de gerçekte bu tür 1845'ten beri Kew Gardens seralarında yaşıyordu.

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Yalnızca yanlış kimliklendirme nedeniyle yeni bir türe sahip olduğunu bilmeyen Kew Gardens, böylece 100 yıldan uzun bir süre sonra dünyada ilk kez yeni bir bitki türünün keşfedildiğini duyurdu.