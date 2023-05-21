KGM işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR üzerinden 2 Mayıs'ta başlayan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı başvuruları 7 Mayıs'ta sona erdi. 631 Düz İşçi, 374 Kalifiye İşçi, 288 Atölye Usta Yardımcısı ve 249 Bina ve Mal Bakıcısı branşlarında gerçekleştirilecek olan KGM işçi alımı kura sonuçları asıl ve yedek aday listesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler "Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İtşe 2023 KGM işçi alımı kura çekimi tarihleri hakkında merak edilenler...