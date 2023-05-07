Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvuru sonuları için heyecanlı bekleyiş başladı. KGM farklı meslek gruplarında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İŞKUR üzerinden alınan KGM sürekli işçi alımı başvuruları bugün sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar "2023 Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KGM personel alımı başvuru sonuç tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte KGM başvuru sonuçlarının açıklanma tarihleri...