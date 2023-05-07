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2023 Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 3 bin sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 2 Mayıs tarihinde başlamıştı. Farklı meslek gruplarında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımına başvuru yapmak isteyenler için bugün son gün. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımına ilişkin kadro kontenjan dağılımı açıklarken başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi...

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  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvuru sonuları için heyecanlı bekleyiş başladı. KGM farklı meslek gruplarında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İŞKUR üzerinden alınan KGM sürekli işçi alımı başvuruları bugün sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar "2023 Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KGM personel alımı başvuru sonuç tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte KGM başvuru sonuçlarının açıklanma tarihleri...
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

    Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatılarında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayan başvurular 5 gün ilanda kaldı. Başvuru süreci ise 7 Mayıs Pazar yani bugün sona erdi. 
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda haberimizden ulaşabilirsiniz. 
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI 

    Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi,
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi,
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.
  • KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

    Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

    İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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