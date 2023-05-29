Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KGM işçi alımı kura çekimi tarihi: 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi için geri sayım devam ediyor. 2-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gözleri "KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekiliş tarihi belli oldu. İşte 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından adaylar kura çekimi tarihini araştırmaya başladı. İlgili kurum KGM kura çekilişinin ne zaman yapılacağını açıkladı. KGM kura sonuçları ise müdürlüğün resmi internet sitesi "www.kgm.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KGM kura çekimi tarihi... 
  • KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)
  • KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

    31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​
  • KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.
  • KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

    80 Ağır Makine Yağcısı,

    37 Asfalt Usta Yardımcısı,

    20 Aşçı Yardımcısı,

    75 Aşçı,

    288 Atölye Usta Yardımcısı,

    144 Bakım İşçisi,

    7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

    249 Bina ve Mal Bakıcısı,

    631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

    17 Elektrik Tesisatçısı,

    42 Elektronik Ustası,

    59 Greyder Operatörü,

    168 İş Makinası Operatörü,

    374 Kalifiye İşçi,

    51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

    83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

    12 Makine Operatörü,

    7 Marangoz,

    15 Sıhhi Tesisatçı,

    591 Sürücü Operatörü,

    9 Traktör Operatörü,

    15 Vinç Operatörü

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.