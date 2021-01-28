Euroleague'de 23. hafta heyecanı Khimki Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

KHIMKI FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 23. hafta maçı olan Khimki Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA 7'DE 7 PEŞİNDE

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor.

Son olarak 22. haftada sahasında Maccabi'yi konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 82-75 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.