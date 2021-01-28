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Khimki Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE şifresiz - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Khimki Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'de son haftalarda büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında 6 maçlık galibiyet serisini 7'ye çıkarmak ve yukarılara tırmanmak istiyor. Peki merakla beklenen Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

Khimki Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE şifresiz - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague'de 23. hafta heyecanı Khimki Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

KHIMKI FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 23. hafta maçı olan Khimki Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA 7'DE 7 PEŞİNDE

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor.

Son olarak 22. haftada sahasında Maccabi'yi konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 82-75 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

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