Kıble cihetine yönelerek namaz kılmak, namazın sıhhati açısından pek mühimdir. Zira namazın -dışındaki- farzlarından birisi de istikbal-i kıble şartıdır. İstikbal-i Kıble; Mekke kentindeki Kabe-i Muazzama'ya yönelmek suretiyle namazı eda etmek anlamına gelmektedir. O halde kıble yönünün bilinmesi yahut doğru şekilde tespiti büyük önem arz etmektedir. Peki Kıble nasıl bulunur? Kıble bulma yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Kıble Nasıl Bulunur? Kıble Hangi Yönde?

Namazın dışındaki farzlarından birisi olan kıble cihetine yönelmek suretiyle namazı kılma şartının önemini belirttikten sonra, bu mühim hususla ilgili sorulan soru veya yapılan aramalara cevap niteliği taşıyacak kıble yönü bulma yöntemlerinden bahsedelim. Öteden beri en çok tercih edilen yöntemlerin yanı sıra internet alt yapısını kullanarak kıble yönünüzü kolayca tespite ilişkin metotları sırasıyla sizlere açıklamaya çalışacağız.

Pusulayla Kıble Bulma

Öteden beri yön bulma denildiğinde ilk tercih olarak gösterilen pusula, kıble yönümüzü belirleme de bize önemli katkılar sunmaktadır. Pusula ibresinin (kırmızı iğne) daima kuzeyi gösterdiğinden hareketle bulunduğunuz yere göre tahmini olarak kıble yönünü tespit etmenin mümkündür. Fakat tam kıble yönünü öğrenmek isterseniz, pusula ile ölçüm yaptığınız yerleşim biriminin pusula için kıble açısını öğrenmeniz gerekmektedir.

Pusula ibresinin, pusula yuvasındaki Kuzey (N) ile çakışıncaya kadar çeviriniz. Pusula iğnesi ile N çakıştığında durun. Sonrasında (Kuzey yani N den itibaren) saat yönünde bulunduğunuz şehre ait pusula derecesini pusula üzerinde bulun. O kıble açısının gösterdiği yön sizin kıble yönünüzdür. Pusula ile kıble yönünü bulurken etrafınızda manyetik olarak pusulayı etkileyebilecek tüm metal cisimlerden uzak olduğunuzu göz önünde bulundurmalısınız. İkincisi gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasında manyetik sapma açısına da dikkat etmelisiniz. Yukarıda verdiğimiz sitedeki pusula için kıble açısını kullanmanızı tavsiye edeceğiz.

Kıble Saati

Kıble saati, kıble bulmada kullanılan en sıhhatli ve pratik yöntemler birisidir. Zira, sıhhatli kıble istikametini bulabileceğiniz aletler her yerde olmayabilir. Bulunduğunuz şehrin kıble saati vaktinde, güneşe doğru yönelen kimse aynı zamanda kıble cihetine yönelmiş olur. Kıble saati vaktinde güneş gören pencerenin çerçevesinin gölgesi veya bir çıtanın gölgesinden hareketle güneşe dönen kimse kıbleye dönmüş olur. Bulunduğunuz şehrin kıble saatini, namaz vakitli takvimlerde 'Kıble Saati' veya 'Kıble S.' sütunundan elde edebilirsiniz.

Güneş ile Yön ve Kıble Tayini

Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Dolayısıyla öğleye kadar sağ elimizi güneşe doğru uzatırsak, sol tarafımız batı, önümüz kuzey, arka yönümüz güney olacaktır. Güneş ve kadranlı saat ile de yön yahut kıble yönünüzü tespit edebilirsiniz. Güneşli havada kadranlı saatin akrebi güneşe nişan alınır. Akrep ile saatin 12 arası açı ortayı güneyi gösterir.

Diğer Karineler ile Kıble Tespiti

Minare ve cami kapıları kıble cihetini gösterir. Ülkemizde minare kapıları güney yönünü gösterir. Müslüman mezarlıklarında mezar başları batı yönünü gösterir. Ağaçların yosunlu tarafı kuzey yönünü gösterir. Karıncalar yuva yaparken çıkardıkları toprağı yuvanın kuzey istikametine yığarlar.

Online Haritalar ile Kıble Tespiti

Google Maps alt yapısı kullanılarak kıble yönü çizginizi alabilir ve hızlıca kıble cihetinizi tespit edebilirsiniz. Bunun için Google Online Haritalar alt yapısını kullanan ve böylece evinizin, işyerinizin yahut cadde/sokağınız üstüne kadar inerek kıble yönü hattını gösteren kıble çizginizi alabilirsiniz. Alttaki kaynak siteden bu şekilde kıble yönü hattınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz yere ait kıble açısı ile pusula için kıble açısını da öğrenebilirsiniz. Online haritalar ile kıble yönünüzü öğrenmek için KibleBulma.Com adresini öneriyoruz.