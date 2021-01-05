Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yıl sonu enflasyon rakamlarını açıkladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen rakamlara göre memurlar ve emekliler maaşlarına zam alıyorlar. Memur maaş zammının açıklanmasıyla beraber kıdem tazminatı tavan rakamları da belli oldu. Peki, 2021 kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte tavan ve taban kıdem tazminatı...

2021 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; İş Kanunu’na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, en az bir yıl çalışmaları şartıyla, iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor.

Kanun uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. Enflasyon ve buna bağlı olarak memur maaş katsayısındaki artış ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi ise memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.



Geçen yılın temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL olarak uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın ocak-haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 7 bin 639 TL’ye çıktı. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 390 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Ocak ayında yüzde 21.56 oranında artırılan asgari ücrete bağlı olarak, çalışılan her yıl için ödenecek en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2021 yılında 3 bin 577 lira olacak.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİ 7.117 TL’Yİ AŞANLAR DAHA FAZLA TAZMİNAT ALACAK

Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 7 bin 117 liranın üzerinde olan kişiler faydalanacak. Örneğin, giydirilmiş ücreti 7 bin 700 lira olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 31 Aralık tarihinden önce işten ayrıldığında veya emekli olduğunda 106 bin 757 lira kıdem tazminatı alabilirken, 1 Ocak’tan itibaren emekli olacak aynı kişi 114 bin 585 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bu kişinin alabileceği kıdem tazminatı tutarı 7 bin 828 lira artacak.



Kıdem tazminatı tavanındaki artış, giydirilmiş brüt ücreti 7.117 liranın altında olan işçileri etkilemeyecek.