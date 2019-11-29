Kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz kelimesinin anlamı ne? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KILAVUZ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kılavuz şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "klavuz" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kılavuz"dur.

KILAVUZ KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Kılavuz, TDK sözlüğüne göre; "Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber" demektir.