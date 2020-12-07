Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünde yer aldığı Kılıbık filmiyle ilgili detaylar haberimizde...
KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Kamil
Nevra Serezli - Mihrimah
Günay Girik - Erol
Billur Emre - Şenay
Ali Şen - Müslüm
Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
Sümer Tilmaç - Niyazi
Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
Gökhan Mete - Bakkal Halil
Muzaffer Cıvan - Kasap Mehmet
Reha Yurdakul - Komiser
Hüseyin Kutman - Patron
Adem Taşay - Antrenör
Cevdet Arıkan - Savcı
Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
İhsan Gedik - Leylek Kadri
Sırrı Elitaş - Kara Bela
Zafer Ergin
KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir. Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.
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