Kılıbık filmi oyuncuları kimler? Kılıbık filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünde yer aldığı Kılıbık filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kamil

Nevra Serezli - Mihrimah

Günay Girik - Erol

Billur Emre - Şenay

Ali Şen - Müslüm

Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı

Sümer Tilmaç - Niyazi

Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı

Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı

Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı

Günay Güner - Niyazi'nin Adamı

Gökhan Mete - Bakkal Halil

Muzaffer Cıvan - Kasap Mehmet

Reha Yurdakul - Komiser

Hüseyin Kutman - Patron

Adem Taşay - Antrenör

Cevdet Arıkan - Savcı

Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin

Kudret Karadağ - Koğuş Ağası

İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir

İhsan Gedik - Leylek Kadri

Sırrı Elitaş - Kara Bela

Zafer Ergin

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir. Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.