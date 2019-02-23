Çanakkaleli balıkçılar tarafından, Marmara Denizi açıklarında yakalanan 2 metre boyunda, 35 kilo ağırlığındaki kılıç balığı tezgaha düşer düşmez kilosu 80 liradan meraklı bir müşteri tarafından satın alındı. Tezgahta özellikle dili dışarıda bir şekilde sergilenen ve görenleri hayrete düşüren kılıç balığı kısa bir sürede alıcısını buldu.

KİLOSU 80 TL'DEN SATILDI

İHA'da yer alan habere göre Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız, birkaç günden bu yana fırtına nedeniyle balığın az çıktığını belirterek, "Havaların düzelmesiyle birlikte şu anda balık çeşitlerimiz bollaştı. Bugün kılıç balığımız var.

Çanakkale denizi açıklarında yakalandı. Tezgahımızdaki kılıç balığımız toplam 35 kilo ağırlığında kilosu 80 liradan satışa çıkarttık. Kılıç balığımız tezgaha düşer düşmez bir meraklı müşterimiz tarafından satın alındı” dedi.