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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu: CHP, delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu: CHP, oyun alanı değil

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk milleti ve Türk Devleti'nin bağımsızlık iradesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçdaroğlu: CHP, oyun alanı değil

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir" ifadelerine yer verdi.

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        CHP’nin, Türkiye’nin kurucu iradesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihi veballerin hesabını vermelidir. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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