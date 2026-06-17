CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir" ifadelerine yer verdi.

Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır.



Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2026

REKLAM

CHP’nin, Türkiye’nin kurucu iradesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihi veballerin hesabını vermelidir. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz."

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.